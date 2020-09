AlegeriLocale2020/Olt: Două femei au fost alese primar în comunele Icoana şi Şopârliţa Doua femei au fost alese in functia de primar in judetul Olt, la scrutinul de duminica, desi numarul candidatelor pentru fotolii de primar a fost de ordinul zecilor, potrivit rezultatelor finale publicate de Autoritatea Electorala Permanenta.



Cele doua femei care au obtinut mandate de primar in judetul Olt sunt Gabriela-Mariana Ancuta (PSD), la Icoana si Marijana Trepadus (PNL) Soparlita).



Gabriela-Mariana Ancuta a obtinut duminica al doilea mandat consecutiv de primar al comunei Icoana, fiind realeasa cu 57,03% din voturile valabil exprimate. Ea a avut doi contracandidati:

Sursa articol si foto: agerpres.ro

