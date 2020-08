Deputatul Nicusor Dan, candidat la Primaria Capitalei sustinut de PNL si USR PLUS, a afirmat, miercuri, ca printre proiectele sale pentru primarie se numara realizarea metroului de suprafata, construirea de parcari la intrarea in oras si interconectarea liniilor de tramvai din centrul Bucurestiului.



"Am un program care are sute de pagini. (...) Unul este proiectul metroului de suprafata. In momentul de fata avem o centura CFR a Capitalei care functioneaza. Este vorba de sase linii care iti permit, de oriunde esti pe centura, sa ajungi in niste puncte importante care sunt AFI Cotroceni,…