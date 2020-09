AlegeriLocale2020/Nicuşor Dan: Eu sunt foarte optimist că o să luăm şapte primării din şapte Candidatul sustinut de PNL si USR Plus la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, s-a declarat optimist ca formatiunile care il sustin vor castiga toate cele sapte primarii din Bucuresti si a facut un apel la bucuresteni sa vina duminica la vot.



"Eu sunt foarte optimist ca o sa luam sapte primarii din sapte si o sa avem din sapte Consilii din sapte majoritatea in Consiliu. (...) Aceasta campanie este mai mult decat o campanie pentru un trafic mai bun, o poluare mai redusa, pentru apa calda sau chiar pentru un salariu mai mare este, de fapt, o lupta pentru valori. Este o lupta intre o clasa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

