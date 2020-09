CALENDAR AN ŞCOLAR 2020-2021. Când vor avea elevii prima vacanţă

CALENDAR AN ȘCOLAR 2020-2021. Noul an școlar are 34 de săptămâni, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Citește și: Peste 230 de unităţi de învătământ în scenariul ROŞU şi aproape 5.000 în GALBEN la început de an şcolar. Ce se întâmplă… [citeste mai departe]