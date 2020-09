Stiri pe aceeasi tema

- Județul Neamț a ramas in urma Iașului și Bacaului, din punct de vedere al produsului intern brut pe cap de locuitor, pentru ca autoritațile au ratat toate șansele de dezvoltare locale avute la dispoziție in ultimii ani. Deși am avut acces la fondurile guvernamentale și europene, n-am reușit sa atragem…

- Președintele PNL Maramureș a susținut astazi o conferința de presa alaturi de candidatul PNL la primaria Baia Mare, Mircea Cirț, europarlamentarul Cristian Bușoi și de Remus Borza, consilierul prim-ministrului și deputat in Parlamentul Romaniei. In cadrul conferinței, Ionel Bogdan a prezentat bilanțul…

- Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, a declarat, sambata, in cadrul unei conferinte de presa alaturi de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, ca va dezvolta patru obiective principale in domeniul agriculturii ca presedinte al Consiliului Judetean Neamt. Primul dintre acestea se refera la organizarea…

- Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean, a declarat, miercuri, ca judetul are nevoie de realizarea imediata a unui plan de actiuni pe termen scurt si mediu pentru cresterea calitatii actului medical. "Sanatatea este foarte importanta…

- Includerea ansamblului Curtea Domneasca in patrimoniul UNESCO reprezinta o sansa in plus pentru turismul din judet, a declarat, luni, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, candidatul PNL pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Mugur Cozmanciuc. Presedintele PNL Neamt a subliniat…

- Presedintele PNL Neamt, Mugur Cozmanciuc, candidatul liberalilor pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Neamt, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in primul sau an de mandat de presedinte al CJ va aduce fonduri europene in valoare de peste 350 de milioane de euro. Mugur…

- Astazi, 2 septembrie, Bogdan Mușat, noul director general al Companiei Apa Serv SA, a fost prezentat intr-o conferința de presa gazduita la sediul instituției. La eveniment au participat Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț și Constantin Iacoban, președintele consiliului de administrație…

- Judetul Neamt se afla pe locul 41 la nivel national in ceea ce priveste accesarea fondurilor europene, din cauza incompetentei administratiei PSD, afirma presedintele PNL Neamt, deputatul Mugur Cozmanciuc, candidatul liberalilor pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean. Liderul…