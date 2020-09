AlegeriLocale2020/Mituleţu-Buică (AEP): Toate lucrurile - puse la punct pentru scrutin; nu vor fi probleme dacă regulile se respectă Toate lucrurile sunt puse la punct in privinta organizarii alegerilor locale din 27 septembrie si de aceasta data nu vor fi probleme in procesul electoral si nu exista un risc cu privire la raspandirea noului coronavirus daca regulile stabilite la nivelul sectiilor de votare vor fi respectate, a afirmat, vineri, presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Florin Constantin Mituletu-Buica.



"Din punct de vedere tehnic, lucrurile au functionat si vor functiona inclusiv in data de 27 septembrie, data alegerilor. La acest moment avem toate lucrurile asezate, toate materialele necesare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la Primaria Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a fost confirmat ca infectat cu noul coronavirus, anunta Realitatea PLUS. Fostul primar al Sectorului 4 a fost zilele acestea in campanie pe strada, fara masca, in mijlocul cetatenilor. Piedone a vorbit cu alegatorii, a dat mana cu ei si…

- "Cred ca Austria este in momentul acesta cea mai buna echipa din grupa noastra. Am facut o analiza si video, si din punct de vedere statistic, iar Austria e cea mai buna. Are un joc complet si e principala candidata la castigarea grupei", a spus Mirel Radoi. Radoi, care va debuta pe banca…

- Siguranta unei administratii eficiente reprezinta miza alegerilor locale, iar intr-o perioada grea, atat din punct de vedere sanitar, cat si economic si social, Romania nu are nevoie de noi experimente, a afirmat vineri presedintele PSD, Marcel Ciolacu. "Siguranta unei administratii eficiente! Aceasta…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a vorbit, marți seara, la B1 TV, despre reluarea cursurilor in noul an școlar, in contextul epidemiei de coronavirus. „Mare parte a copiilor infectați au forme ușoare. Nu avem date despre cazuri critice de copii, cu foarte mici excepții,…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat ca miercuri va avea loc o sedinta a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, pe ordinea de zi regasindu-se ordinul comun privind regulile de protectie sanitara pe timpul campaniei electorale, dar si redeschiderea teatrelor, cinematografelor si restaurantelor.

- "Nu imi cereti mie sa schimb data alegerilor. Data e decisa de Parlament. Voi v-ati asumat aceasta raspundere. Daca vreti sa schimbati data alegerilor, faceti proiect de modificare, asumati-va public ca nu vreti atunci data alegerilor. Singurl lucru pe care pot sa il fac e sa respect legea, avem…

- PNL a fost amendat pentru evenimentul organizat duminica la Iasi, o sedinta la care au participat peste 100 de persoane, printre care ministrul Mediului, Costel Alexe si primarul Iasiului, Mihai Chirica. Inspectoratul Judetean de Politie Iasi a sanctionat cu 5.000 de lei organizatorul evenimentului…

- PNL a fost amendat pentru evenimentul organizat duminica la Iasi, o sedinta la care au participat peste 100 de persoane, printre care ministrul Mediului, Costel Alexe si primarul Iasiului, Mihai Chirica.