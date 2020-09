Primarul ales al municipiul Miercurea Ciuc, Korodi Attila (UDMR), a declarat marti, intr-o conferinta de presa, ca va exista o alta abordare in conducerea orasului, iar oamenii vor fi implicati in luarea deciziilor care-i privesc.



"Va exista o alta abordare in conducerea orasului, vrem ca oamenii sa se simta implicati in decizii. Daca deciziile noastre vizeaza oamenii in varsta, sa fie implicati ei, daca au influenta asupra vietii de zi cu zi a tinerilor, atunci sa fie implicati si ei, daca un intreprinzator, si el, daca vorbim de comunitatea romaneasca, sa fie implicata si ea, toate…