AlegeriLocale2020/Kelemen Hunor: În secţia de votare nu există un risc mai mare decât când cumperi pâine Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a indemnat satmarenii sambata, intr-o conferinta de presa, sa iasa la urne in ziua votului, explicand ca nu exista risc de imbolnavire mai mare decat atunci cand cumperi paine sau "bei o bere". "Eu spun ca daca respectam regulile in ziua votului, cand intram in sectia de votare, nu exista un risc mai mare decat in momentul in care te duci sa cumperi paine, sa cumperi lapte, sa bei o bere, nu exista risc. In acele patru, cinci, sase minute cat stai in sectia de votare, daca respecti regula, nu te imbolnavesti", a declarat Kelemen Hunor. Liderul UDMR considera ca… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Timisoara, ca a aflat ca proiectul privind acordarea de tichete pentru copii a fost „taiat” de vicepremierul Raluca Turcan. „Nu este o zi vesela pentru noi, dupa balbaielile cu deschiderea scolilor”, a spus Ciolacu. Liderul PSD a afirmat si ca anumite…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul de Interne, Marcel Vela, si presedintele AEP, Constantin Buica, au sustinut o conferinta de presa comuna dedicata alegerilor locale. ”V-am spus ca va fi o luna de foc, care va incepe prin masuri de revenire la normalitate, redeschiderea restaurantelor, inceputul…

- Președintele Autoritații Electorale Permanente, Constantin-Florin Mitulețu-Buica, a anunțat care sunt regulile care vor trebui respectate in ziua votului de la alegerile locale care vor avea loc in data de 27 septembrie a.c.. Anunțul live facut de președintele AEP poate fi ascultat AICI . “Acest ordin…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, este de parere ca motiunea de cenzura care a fost supusa votului in aceasta saptamana in Parlament a condus la "limpezirea apelor in partid". El a declarat, in cadrul unei conferinte de presa la Botosani, ca, in urma votului, "nu mai exista gri in partid", ci doar "alb…

- In acest context, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, vine cu noi precizari. Potrivit acestuia, autoritatile au in vedere la elaborarea normelor care vor fi aplicate in ziua votului pentru alegerile locale asigurarea unor cabine de vot dedicate in cazul in care la o sectie de votare se va prezenta un…