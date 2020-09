Stiri pe aceeasi tema

- Informam pe aceasta cale ca pentru exercitarea dreptului de vot, cetațenii romani cu domiciliul in Romania, care au implinit varsta de 18 ani, trebuie sa fie in posesia unui act de identitate (carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate) aflat in termen de valabilitate…

- Primaria municipiului Cluj-Napoca, prin Directia de evidenta a persoanelor invita cetatenii care nu acte de identitate și care doresc sa-și exercite dreptul de vot, sa se prezinte pe strada Motilor nr.5, la sediul directiei, pentru eliberarea unora noi. Actele necesare pot fi accesate pe site- ul www.primariaclujnapoca.ro…

- Cetațenii moldoveni aflați peste hotare, care au actele de identitate expirate, vor putea sa voteze la 1 noiembrie. Astfel, daca aveți pașaport moldovenesc, chiar și expirat, sau buletin de identitate moldovenesc, sau livret militar, veți putea participa in cadrul scrutinului prezidențial din data de…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind evidenta persoanelor si actele de identitate ale cetatenilor romani. Pentru prima data, va putea fi emis buletin și copiilor sub 14 ani. Cartea electronica de identitate va ține locul cardului de sanatate, iar aceasta va putea fi folosita și la autentificarea…

- Direcția de Sanatate Publica Alba va face o reevaluare a capacitații spitalelor de a primi pacienți, in noul context epidemiologic din județ, adica depistarea celor 50 de cazuri noi in ultimele doua zile. Reprezentanții instituției subliniaza ca nu va fi afectat accesul pacienții non-Covid in spitale.…

- Ziarul Unirea Programari on-line, la Alba Iulia, pentru schimbarea carții de identitate: Principiul „Primul venit – primul servit” Pentru reducerea aglomerației la ghișee, platforma www.evp-albaiulia.ro va veni in sprijinul cetațenilor oferind posibilitatea alegerii datei și orei de programare in funcție…

- Din 8 iulie, albaiulienii vor putea sa se programeze on-line pentru schimbarea carții de identitate. Pentru reducerea aglomerației la ghișee, platforma www.evp-albaiulia.ro va veni in sprijinul cetațenilor oferind posibilitatea alegerii datei și orei de programare in funcție de locurile ramase libere…

- Direcția de Asistența Sociala Comunitara Lugoj (D.A.S.C) a anunțat ca, in perioada 1-15 iulie, se efectueaza inscrieri la creșe pentru anul școlar 2020-2021. Parinții care doresc sa iși inscrie copiii la creșe se pot prezenta la sediul D.A.S.C. Lugoj, Piața Victoriei nr. 4, camera 14 – Registratura,…