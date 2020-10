Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la presedintia Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe, a castigat detasat alegerile, acesta obtinand 37,96% din voturile valabil exprimate in cadrul scrutinului de duminica, potrivit datelor finale comunicate de Biroul Electoral Central. Conform sursei citate, liberalul…

- Liberalul Dumitru Beianu este noul presedinte al Consiliului Judetean Giurgiu, dupa ce a obtinut 60.255 de voturi din partea alegatorilor giurgiuveni la alegerile locale de duminica, 27 septembrie, respectiv 48,81% din voturile valabil exprimate, potrivit BEJ Giurgiu. Social-democratul…

- Candidatul Calin Bibart (PNL) a obtinut 14.613 voturi in cursa pentru Primaria Arad, fiind cu 2.738 de voturi in fata principalului contracandidat, senatorul Adrian Wiener (USR PLUS), in timp ce senatorul PSD Mihai Fifor (Alianta PSLC) a obtinut 7.108 voturi, arata datele finale oferite de Biroul…

- Rezultatele finale (provizorii) publicate de Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) arata ca primarul Mihai Chirica a obtinut 36.196 de voturi (42-) la alegerile de ieri. Principalii sai contracandidati s-au clasat pe locurile 2 si 3: Cosette Chichirau (26.111 voturi – 30,3-) si Camelia Gavrila (11.233…

- PNL a primit in partid mai mulți politicieni de la PSD sau alte partide inainte de alegerile locale. Strategia, criticata de insuși Klaus Iohannis, se pare ca a dat rezultate bune. Mihai Chirica (Iași) ex-PSD a reușit sa caștige un mandat. Pana in acest moment s-au numarat voturile pentru…

- Primarul Mihai Chirica a mai castigat inca un mandat, de data aceasta pe listele PNL, cu 41,87%, iar ministrul Mediului, deputatul Costel Alexe, a castigat functia de presedinte al Consiliului Judetean Iasi, cu 36,96%. Chirica a declarat ca, in urma numaratorii paralele, a obtinut 41,87% din voturile…