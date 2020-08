AlegeriLocale2020/Iaşi: Candidaţii USR PLUS la primărie şi Consiliul…

Candidatii USR PLUS Iasi la alegerile din 27 septembrie au ales sa inceapa campania in fata Palatului Culturii la miezul noptii, unde au anuntat ca ii cheama la dezbateri pe candidatii PNL la primaria municipiului resedinta si presedintia Consiliului Judetean. "Suntem foarte entuziasmati sa incepem aceasta campanie. Luni lansam si programul pentru municipiu, programul pentru judet. Vom lansa o provocare pentru ceilalti candidati, Mihai Chirica si Costel Alexe. La dezbateri vrem sa stim ce solutii au ei pentru Iasi, de ce nu au facut nimic in 5 ani si credem ca avem cele mai bune solutii. Vrem…