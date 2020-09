Candidatul UDMR la functia de primar al municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, doreste sa implice tinerii in creionarea deciziilor locale si sa elaboreze politici publice care sa readuca in oras tinerii plecati din zona. Korodi a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca a avut o intalnire cu tineri care profeseaza in diferite domenii, iar mesajul a fost acela ca doar impreuna se pot lua decizii, cu efect pe termen lung. "Mesajul pe care ei l-au transmis si pe care l-am reiterat a fost acelasi: doar impreuna, consultandu-ne permanent cu tineretul, cu formatorii de opinie din zona tineretului,…