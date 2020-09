AlegeriLocale2020/Giurgiu: Cinci dosare penale pentru infracţiuni electorale şi sancţiuni contravenţionale de 18.200 de lei Cinci dosare penale au fost intocmite duminica de politistii giurgiuveni pentru infractiuni electorale si au fost aplicate 16 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 18.200 de lei.



"Pe parcursul zilei de duminica, la nivelul IPJ Giurgiu au fost primite 52 de sesizari. Politistii din cadrul inspectoratului au efectuat verificari si au solutionat 35 dintre acestea, fiind aplicate 16 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 18.200 de lei; restul sesizarilor nu s-au confirmat. De asemenea, au fost intocmite doua dosare penale pentru amenintare, unul pentru coruperea alegatorilor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

