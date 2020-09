Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Vrancea are in derulare unul dintre cele mai mari proiecte de investiții din Romania, care vizeaza colectarea gunoiului menajer din toate localitațile județului. Este vorba de proiectul „Sistem de management Integrat al Deșeurilor Solide in județul Vrancea” (SMID) cunoscut sub numele…

- Dezvoltarea mediului de afaceri, introducerea gazelor naturale in cat mai multe localitati din judet, dar si realizarea unui cadastru general la nivelul judetului Giurgiu sunt prioritatile candidatului PNL la functia de presedinte al CJ, la alegerile locale din 27 septembrie, Dumitru Beianu. "Urmatoarea…

- Candidatul PNL pentru președinția Consiliului Județean Ialomița, Luminița Barcari, a realizat o vizita electorala in zona de Vest a județului Ialomița. Alaturi de aceasta s-au aflat și candidații propuși de PNL Ialomița pentru funcția de primar in localitațile Grindu, Boranești și Barcanești. In cadrul…

- PRO ROMANIA propune un Consiliu Local al Elitelor pentru mandatul 2020 - 2024 și 10 proiecte majore pentru dezvoltarea si modernizarea municipiului Turda. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- PRO ROMANIA ????????❤ propune un Consiliu Local al Elitelor pentru mandatul 2020 – 2024 și 10 proiecte majore pentru dezvoltarea si modernizarea municipiului Turda. ZECE PENTRU TURDA – PENTRU

- La alegerile din 27 septembrie, Remus Lapușan candideaza la președinția Consiliului Județean Cluj, din partea PRO Romania. Candidatul a vorbit intr-un interviu despre despre prioritațile pentru Cluj și despre cum va fi implementat „inelul verde”. Care sunt principalele prioritați pe care le aveți…

- Ionel Bogdan, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Maramureș: ”Impreuna, recladim Romania și punem Maramureșul pe roate” Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, și-a lansat candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean in alegerile locale din aceasta toamna. In cadrul…

- Președintele PNL Maramureș și candidatul la funcția de președinte al Consiliului Județean, Ionel Bogdan, și Mircea Cirț, candidatul PNL la funcția de Primar al municipiului Baia Mare, și-au depus candidaturile pentru alegerile locale din aceasta toamna. Prezent la Biroul Electoral Județean, alaturi…