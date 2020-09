Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, referindu-se la Podul Ciurel - Nod Virtutii, ca Municipalitatea va demara lucrarile pentru a doua etapa si a afirmat ca "despre acest proiect se spune in mod nedrept ca nu duce si nu va duce nicaieri". "Prima etapa, Nodul Virtutii, este deja finalizata si cuprinde podul hobanat, cele trei pasaje supraterane si noua bretele de circulatie, iar efectele privind fluidizarea traficului in zona de vest a Capitalei sunt vizibile. In cel mai scurt timp, vom demara lucrarile pentru etapa a doua a proiectului, aprobat inca din luna mai, un drum expres pana la…