- Primarul Constantei, Decebal Fagadau, a afirmat joi, ca si-a impus o "subexpunere publica", in opozitie cu modul in care actiona fostul edil Radu Mazare, pentru ca, in mandatul sau sa se vorbeasca despre municipiu, nu despre persoana sa.Citește și: MUTARE-ȘOC in București: campania PSD, condusa…

- Primaria Municipiului Constanta distribuie gratuit 30 de mii de pubele galbene pentru colectarea selectiva catre constantenii care locuiesc la case.Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanta: ldquo;Numai impreuna putem asigura un mediu curat, sanatos si civilizat in orasul nostru".Primele sute…

- Afacerile lui Sorin Strutinsky merg mai departe chiar și sub domnia primarului Deceban Fagadau. Complexul imobiliar ridicat de acesta in Portul Tomis e scos la vanzare, scrie EVZ."Povestea unuia dintre cele mai controversate imobile din orașul Constanța este una veche. In octombrie 2012, Radu…

- Primarul orasului Constanta, Decebal Fagadau, va vorbi, la Adevarul Live, incepand cu ora 14.00, despre lupta pentru primarie cu liberalul Vergil Chitac, omul de afaceri Mohammad Murad si candidatul USR Stelian Ion. Ce spun sondajele? Care sunt realizarile primului mandat? Ce obiective are Decebal Fagadau…

- Acuzații grave la adresa lui Decebal Fagadau, fost viceprimar al Constanței, mana dreapta a fostului edil Radu Mazare. Conform presei, acesta ar fi aprobat construirea unor imobile controversate."Imobilele pentru care Fagadau a aprobat avize de construire și PUZ-uri ilegale pe cand era viceprimar…

- Se intețesc zvonurile despre un blat la Constanța intre USR-PSD, care nici nu mai mira dupa precedentul Botoșani, unde carțile s-au dat pe fața deja. Exista materiale foto-video despre o intalnire secreta dintre Stelian Ion, candidatul USR la primaria Constanței și Dumitru Babu, viceprimarul și mana…