Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, la Vaslui ca prioritatea partidului sau va fi crearea de locuri de munca, in conditiile in care in perioada urmatoare ne vom confrunta cu o grava criza economica. Liderul PMP a spus ca dupa alegerile locale in tara noastra vor veni bani europeni care vor trebui atrasi in comunitatile locale si a subliniat ca din acest motiv, in fruntea localitatilor trebuie sa vina oameni "deschisi la minte". "In urmatoarele luni, vin miliarde de euro spre Romania si vor profita comunitatile care vor avea in fruntea lor oameni deschisi la minte, oameni capabili…