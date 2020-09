Stiri pe aceeasi tema

- Nume alta data relativ tabu in mediul public, gen Banat, au fost rostite la Bucuresti de Dominic Fritz, odata cu prezentarea oficiala a primarilor care au castigat pentru USR PLUS. Noul edil-sef al Timisoarei a mentionat trei proiecte de prima necesitate pentru care se va bate si pentru care se va afla…

- Octavian Ursu, primarul roman al orasului german Gorlitz, in urma alegerilor locale din mai 2019, l-a sunat, luni dimineata, pe germanul Dominic Fritz, pentru a-l felicita dupa ce a devenit primar in Timisoara. Similitudinea dintre Octavian Ursu, primarul orasului german Gorlitz, si Dominic Fritz,…

- Am dormit 3 ore dupa o noapte lunga, vreau sa spun un mare multumesc pt increderea timisorenilor, aproape 49.000 de voturi pentru mine si vreau sia multumesc tuturor care au mers la vot, mai ales celor care nu m-au votat pe mine, ma voi stradui sa castig si increderea lor. Timisoara a exprimat…

- Fostul premier Dacian Cioloș, copreședintele alianței USR/PLUS, a declarat, vineri, la Timișoara, ca Dominic Fritz trebuie sa fie primarul municipiului in anul in care acesta va deține titlul de Capitala Culturala Europeana pentru ca are experiența in diplomație și simbolizeaza tot ceea ce inseamna…

- Ilie Bolojan, primarul municipiului Oradea și candidatul PNL la șefia Consiliului Județean Bihor, crede ca poate transforma Consiliul Județean într-un “actor important” pentru dezvoltarea județului. Ilie Bolojan a vorbit, într-un interviu acordat HotNews.ro, despre planurile…

- Premiera in istoria Postei Romane. De ce deschide compania de stat o cursa postala auto catre Germania, in timpul pandemiei Posta Romana deschide, in premiera, o cursa postala auto catre Germania, pe ruta Bucuresti - Timisoara - Frankfurt si retur, in condițiile in care pandemia SARS-CoV-2 a facur inaccesibil…

- Tribunalul Timiș a dispus, marți, inceperea judecații in dosarul caselor naționalizate din Timișoara, in care edilul municipiului, Nicolae Robu, este acuzat de DNA de abuz in serviciu. Primarul confunda insa verificarea legalitații rechizitoriului in camera preliminara cu trimiterea in judecata și…

- Comitetul Județean pentru Situații de urgența din județul Timiș a decis sa inchida terasele dupa ora 23.00, ceea ce a fost „o greșeala”, dupa cum susține primarul Nicolae Robu. El spune ca i s-a transmis ca aceasta este o regula impusa la nivel național, neavand alta varianta decat aceea de a o respecta.…