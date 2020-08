Stiri pe aceeasi tema

- 11 candidati s-au inscris in competitia electorala pentru functia de primar al municipiului Craiova, dintre care 10 sunt din partea partidelor politice, iar unul este candidat independent, potrivit Agerpres. Potrivit Biroului Electoral de Circumscriptie Craiova, cele 11 candidaturi pentru Primaria…

- Se știe numele candidaților care se bat pentru fotoliul de primar al Craiovei. Important este ca acela care va veni la conducerea Primariei sa se preocupe de cerințele craiovenilor. Conform ultimelor sondaje, lupta se da intre urmatorii oameni politici: Lia Olguța Vasilescu (PSD), Nicolae Giugea (PNL),…

- 18 august a fost ultima zi in care s-au depus candidaturi pentru alegerile locale care vor avea loc pe 27 septembrie. Pentru funcția de primar al municipiul Bacau și-au depus dosarele nu mai puțin de 11 candidați. Numarul de alegatori rezultat... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- PSD Dolj a depus, luni, dosarele de candidatura pentru functia de primar al municipiului Craiova in persoana Liei Olguta Vasilescu, precum si lista de candidati pentru Consiliul Local Municipal Craiova si a lui Cosmin Vasile, pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Dolj, anunța AGERPRES.Social-democratii…

- Alianța PSD 0ProRomania a inregistrat la Biroul Electoral de Circumscripție Campina, duminica la pranz, candidaturile pentru funcția de primar și pentru Consiliul Local Campina. La acest moment a fost prezent și Bogdan Toader, președintele PSD Prahova și candidatul alianței la funcția de președinte…

- Vineri, 14.08.2020, fostul primar al Craiovei, Antonie Solomon, și-a depus candidatura la primaria municipiului resedinta al județului Dolj, insoțit de Danuț Pop, Președintele Partidului Ecologist Roman și liderii filialei județene.“ Am intrat in aceasta batalie electorala pentru ca iubesc…

- Un sondaj ce va fi dat publicitatii zilele acestea ofera o surpriza uriasa inaintea alegerilor locale din judetul Dolj fata de trandul national, care sugereaza o batalie acerba in marile orase intre candidatul PSD si cel al PNL. Datele din sondaj o plaseaza detasat pe Olguta Vasilescu (PSD) pe prima…

- Partidul Ecologist Roman (PER) se pregateste de alegerile locale cu o "garnitura" de vedete. Nume consacrate in politica vor candida in mai multe judete. In Dolj, Primaria Craiovei este vizata de Antonie Solomon.Antonie Solomon ar putea sa o infrunte pe Lia Olguta Vasilescu, cea care si-a…