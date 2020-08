Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Camelia Gavrila isi doreste ca din functia de primar al Iasiului sa transforme orasul intr-un pol al excelentei in educatie, medicina si cultura si a declarat ca la alegerile locale din septembrie mizeaza pe experienta acumulata in timpul functiilor de conducere pe care le-a avut in…

- Tinerii reprezinta o categorie, o voce esențiala atat pentru viața civica a comunitaților, cat și pentru cea politica. Preocuparea Partidului Social Democrat pentru generația tanara a fost constanta, acesta a incurajat și susținut permanent, prin proiecte coerente și relevante, performanța in educație,…

- La Iași se inregistreaza o premiera surprinzatoare și controversata: judecatorii ii obliga pe consilierii locali sa voteze pentru aprobarea proiectului ce prevede extinderea Penitenciarului Iași pe terenul liber de construcții din Copou, spre strada Fagului, precizeaza Ziarul de Iași.”Decizia judecatorilor…

- Legea carantinarii și izolarii persoanelor infectate cu COVID-19 a primit votul in Senat. De acum legea merge la promulgare, apoi publicare in Monitorul Oficial și va intra in vigoare. Parlamentarii PSD au adus mai multe modificari in ambele camere ale Parlamentului in urma consultarilor publice…

- Dincolo de criticile din fiecare an cu privire la organizarea examenului de Bacalaureat, in acest an se consemneaza și o premiera. Nu mai puțin de 307 de candidați au obținut media 10. Recordul este consemnat de Prof.dr. Camelia Gavrila, vicepreședintele Comisiei pentru Invațamant, Știința, Tineret…

- Reprezentantii Partidului Pro Moldova sustin ca deputatul Stefan Gatcan este de negasit. Potrivit acestora, prezent la Parlament pentru a participa la sedinta Comisiei protectie sociala, familie si sanatate, miercuri, 1 iulie, „Stefan Gatcan a fost sechestrat de un grup de deputati socialisti si impus…