- Ioana Mihaila, candidat al USR-PLUS la Primaria Municipiului Oradea, va vorbi, joi, de la ora 12.00, despre alegerile locale, planurile sale pentru conducerea institutiei conduse mai bine de zece ai de Ilie Bolojan si politica de aliante pentru o noua majoritate in consiliu.

- Jurnalist, scriitor și, in prezent, director al Culturii Tradiționale, Jacan candideaza din partea Partidului Oamenilor Liberi. Pe lista de consilieri locali se regasește și Orlando Balaș, germanolog, activist de mediu, fost consilier al lui Ilie Bolojan.

- Ilie Bolojan a declarat pentru News.ro, vineri, ca este posibil sa candideze la Consiliul Judetean Bihor si ca o decizie finala in acest sens va fi luata in aceasta seara in cadrul sedintei Birpului Politic Judetean al PNL Bihor. "Este posibil sa se intample acest lucru (sa candideze la CJ Bihor si…

- Surse politice citate de presa locala din judetul Bihor arata ca liberalul Ilie Bolojan nu-si va depune candidatura pentru un nou mandat la Primaria Oradea. Ilie Bolojan ar urma sa candideze pentru sefia Consiliului Judetean Bihor, in timp ce actualul viceprimar din Oradea, liberalul Florin Birta, ar…

- Vicepresedintele PPMT Zatyko Gyula, candidatul formatiunii pentru functia de primar al municipiului Oradea, a declarat joi ca ar fi "o minune" sa castige functia de edil la concurenta cu actualul primar, Ilie Bolojan, potrivit Agerpres."Ar fi o minune sa fiu ales primar de Oradea, insa complementar…

- Intre Bodea și Pop are de ales Octavian Bara, in materie de candidatura la șefia Consiliului Județean, in timp ce pentru Primaria Oradea candidat va fi, foarte probabil, Pop cel tanar de la Pro Ro.

- Coordonatorul organizatiei judetene Pro Romania din Bihor, Octavian Bara, anunta ca formatiunea politica va avea candidati pentru conducerea Primariei Oradea si a Consiliului Judetean Bihor, ei urmand sa fie stabiliti in cursul lunii iulie, potrivit Agerpres. "Desi, dupa parerile unora, suntem catalogati…