Liderul filialei judetene PSD si candidat la functia de presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Felix Stroe, a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa, ca daca va fi ales, va atrage investitii de 2,2 miliarde de euro pentru judet.



''Proiectul meu de suflet se numeste judetul Constanta. Este pariul vietii mele si daca voi fi ales presedinte, voi munci pentru constanteni. Eu am experienta necesara pentru aceasta functie si pot sa transpun ceea ce am facut la Compania de Apa, care era o societate comerciala in pragul falimentului si opera in jumatate din judet, in…