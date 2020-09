Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri seara, la Hobita, ca trebuie depasite orgoliile si acordate valorii administrative, respectiv alesilor locali, respectul si sustinerea cuvenite. Marcel Ciolacu a efectuat vineri o vizita in judetul Gorj, el avand parte de o surpriza din partea presedintelui…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, aduce acuzații grave la adresa lui Klaus Iohannis. ”Haideți, domnule Iohannis, sa va dau eu cateva motive pentru care ar trebui sa fiți trist!” ”Totul pentru voturi, nimic pentru romani! Iohannis sacrifica tot: copiii, școala, pensionarii,…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, susține ca șeful statului nu face altceva decat sa sacrifice cetațenii țarii, doar in favoarea voturilor. ”Totul pentru voturi, nimic pentru romani! Iohannis sacrifica tot: copiii, școala, pensionarii, economia pentru interesul electoral al PNL!…

- Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, aduce acuzații grave la adresa lui Klaus Iohannis. ”Haideți, domnule Iohannis, sa va dau eu cateva motive pentru care ar trebui sa fiți trist!”

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a facut marti "un ultim apel" catre autoritatile abilitate sa se autosesizeze in cazul lui Nicusor Dan, in urma inregistrarii aparute in spatiul public in care acesta din urma discuta cu un reprezentant al Primariei Sectorului 4 despre demolarea unei cladiri. "Am discutat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, sustine ca premierul Ludovic Orban le-a distrus valcenilor "sperantele ca vor avea apa curata" prin revizuirea documentatiei unui proiect de infrastructura care era "la cheie". "Ce mai cauta Orban la Valcea?! Dincolo de gogosile electorale, trebuie sa ii priveasca in…

- Presedintele PNL Diaspora, Viorel Badea, critica PSD pentru atitudinea duplicitara fata de romanii din strainatate, in conditiile in care recent un senator social-democrat a afirmat ca doar PSD a miscat lucrurile pentru diaspora. Senatorul PNL ii cere lui Marcel Ciolacu sa puna la votul final proiectul…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, ca in momentul in care PSD va depune motiunea de cenzura la adresa Guvernului Orban, partidul sau va avea o alternativa la guvernare, dar a evitat sa spuna cine va fi propunerea de premier. Intrebat, marti, intr-o emisiune a TVR daca…