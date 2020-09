Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mures a Partidului National Liberal (PNL) a acuzat, marti, UDMR ca "ia pe cont propriu Asociatia Zona Metropolitana" si l-a somat pe presedintele Consiliului Judetean Mures, Peter Ferenc, sa nu foloseasca resursele institutiei si pozitia sa publica in campania electorala. Reactia liberalilor…

- Nici bine nu s-au vazut cu sacii in caruța, respectiv cu rezultatele la alegerile care vor avea loc abia in 27 septembrie, ca cei de la PNL Maramureș deja se vad invingatori și se comporta ca și cum Baia Mare ar fi proprietatea lor personala. Spunem asta in contextul in care polițiștii au amendat cu…

- Festivalul Connect-All a ajuns la a doua editie. Organizat de Agentia de Dezvoltare Durabila a Judetului Brasov si Primaria Municipiului Codlea, festivalul isi propune integrarea romilor din Codlea in comunitatea din orasul brasovean. Proiectul Munca, Asumare, Legalitate pentru Integrare…

- ■ vino intre 18-19 august la primul eveniment de ecologizare organizat la Cabana Dochia din Munții Ceahlau Iubitorii Ceahlaului dornici sa participe la o eco-drumeție la altitudinea de 1750 metri sunt invitați sa se inscrie la primul eveniment de ecologizare organizat de Cabana Dochia. Ecologizarea…

- Iubitorii Ceahlaului dornici sa participe la o eco-drumeție la altitudinea de 1750 metri sunt invitați sa se inscrie la primul eveniment de ecologizare organizat de Cabana Dochia. Ecologizarea va avea loc in jurul cabanei și se va desfașura pe 18 și 19 august. Daca iți era dor de o escapada in Munții…

- Polițiștii din Gorj au „inchis” inca un eveniment privat la care au participat mai mult de 50 de persoane. Este vorba despre un botez cu aproape 100 de invitați, despre care poliția a aflat in urma publicarii unui filmuleț pe Facebook. La data de 12 iulie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului…

- Muzeul Pedagogic s-a reinventat, in vreme de pandemie, asa ca, in acest sezon estival organizeaza activitati afara, cu copii. „Vacanta de Vara afara” a inceput saptamana aceasta si se va incheia in prag de toamna, in saptamana 31 august – 4 septembrie 2020. Activitațile se desfașoara cu…

- Miercuri, 24 iunie 2020, incepand cu ora 17:00, pe pagina oficiala de Facebook și pe contul oficial de Instagram al Institutului Roman de Cultura și Cercetare Umanista din Veneția se va desfașura, in cadrul Zilei Universale a ''Iei", Premiera unor imagini scurte care vor oferi audienței italiene și…