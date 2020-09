Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul Aliantei pentru Maramures la functia de sef al Consiliului Judetean, Gabriel Zetea, presedintele in exercitiu al institutiei, a votat, duminica, cu gandul la familie si la judet, potrivit AGERPRES.Citește și: Mihai Șora a votat - episod amuzant in secția de votare "Alaturi…

- Dintre toti candidatii la Primaria municipiului Iasi, Cosette Chichirau, candidata USR PLUS, a prezentat in aceasta campanie electorala cel mai detaliat program de guvernare locala. Esenta acestui program consta in repornirea motoarelor economice ale Iasului, prin atragerea marilor companii in oras…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat, dupa depunerea candidaturii sale pentru un nou mandat, ca are nevoie de sprijinul iesenilor pentru ca PNL sa castige atat Primaria, cat si Consiliul Judetean, promitand: “vom face din acest oras si judet ceea ce n-a fost niciodata“. Ministrul Mediului,…

- Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa si-a depus, in cursul dupa-amiezii de vineri, la Biroul Electoral Judetean, candidatura pentru un nou mandat la presedintia Consiliului Judetean. Maricel Popa a venit insotit de candidatul PSD la Primaria Iasi, deputatul Camelia Gavrila, si o parte dintre cei aflati…

- Presedintele PSD Iasi, Maricel Popa, si-a depus, in cursul dupa-amiezii de vineri, la Biroul Electoral Judetean, candidatura pentru un nou mandat la presedintia Consiliului Judetean. Maricel Popa a venit insotit de candidatul PSD la Primaria Iasi, deputatul Camelia Gavrila, si o parte dintre cei aflati…

- O mișcare politica neașteptata vine din fieful lui Traian Berbeceanu, unde PNL Hunedoara a anunțat ca va constitui o alianța electorala cu PNȚCD și UDMR.Daca in ceea ce privește protocolul cu USR, listele pentru Consiliul Județean vor fi separate, existand doar o susținere a candidatului PNL pentru…

- Odata cu lansarea lui Iulian Popescu pentru șefia Consiliului Județean, filiala gorjeana a Partidului Național Liberal a propus formarea unei alianțe intre partidele de dreapta pentru susținerea unui candidat comun. Dan Valceanu a declarat in conferința de presa saptamanala susținuta la sediul partidului…

- Peste 100 de membri ai PNL au participat, duminica, la Iasi, la o sedinta la care au validat candidatura lui Mihai Chirica la Primaria Iași, întrunirea având loc în cortul unui restaurant, fara ca toți participantii sa poarte masti de protectie sau sa respecte distanța minima, potrivit…