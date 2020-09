Stiri pe aceeasi tema

- Romania, prin inceperea lucrarilor la conducta submarina din cadrul proiectului de dezvoltare gaze naturale Midia - MGD, a facut un pas important si se asigura ca probabil va fi prima tara care va scoate gaze naturale din Marea Neagra, a declarat, joi, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,…

- Cetațenii municipiului Alba Iulia au nevoie de drumuri asfaltate, utilitați pe toate strazile, investiții in educație, siguranța, dezvoltare urbana corespunzatoare, locuri de parcare, atragerea investitorilor, piste pentru bicicliști, spații verzi și zone de agrement. Pe scurt, de creșterea calitații…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, susține ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decat cel din iarna lui 2019, argumentand prin faptul ca gazele naturale s-au ieftinit in Romania."La 1 iulie, piața de gaze naturale s-a liberalizat. Oferta de gaze pe piața…

- Gazele naturale s-au ieftinit in Romania, a declarat marti Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, care da asigurari ca pretul gazelor din iarna lui 2020 va fi mai mic decat pretul din iarna 2019. “Asa cum am promis, la 1 iulie, piata de gaze naturale s-a liberalizat.…

PRO ROMANIA propune un Consiliu Local al Elitelor pentru mandatul 2020 - 2024 și 10 proiecte majore pentru dezvoltarea si modernizarea municipiului Turda.

- Romania are la dispoziție 235 mil. euro de la UE pentru dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale. Cum pot fi accesați banii de catre autoritațile locale Primarii ar trebui sa se asocieze local pentru a primi banii europeni in vederea dezvoltarii retelelor inteligente de distributie…

- Primarul Constantin Toma și președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, au semnat, vineri, in cadrul unei conferințe de presa organizate in parcul din spatele Palatului Comunal, un angajament comun, un document in șapte puncte pe care cei doi au promis in fața buzoienilor sa le duca la indeplinire…