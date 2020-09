Patru formatiuni politice vor face parte din noul Consiliu Judetean Brasov - PNL, USR PLUS, PSD si Pro Romania -, conform rezultatelor finale ale alegerilor de duminica, pentru prima data in istoria postdecembrista UDMR nemaiavand reprezentant in acest for. Conform proceselor-verbale centralizate de AEP Brasov, PNL a obtinut 36,97%, urmatoarea formatiune politica clasata fiind PSD, cu 19,35% din numarul total al voturilor valabil exprimate, urmata de Alianta USR PLUS cu 19,25% si Pro Romania - cu 5,11%. Celelalte formatiuni politice participante la scrutin nu au trecut de pragul electoral de 5%.…