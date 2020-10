Alianta USR-PLUS Braila acuza ca rezultatul votului pentru Consiliul Local Municipal (CLM) a fost viciat si cere renumararea voturilor, pe motiv ca intr-o sectie de votare din municipiul Braila procesul verbal incheiat in urma numararii voturilor ar fi fost falsificat. Pozitia Aliantei USR-PLUS Braila vine in conditiile in care formatiunea a ratat intrarea in CLM la o diferenta de numai 27 de voturi. "Consideram ca rezultatul alegerilor locale din municipiul Braila pentru Consiliul Local Municipal a fost viciat, din cauza faptului ca am fost vaduviti de cateva voturi. Noua ne-au lipsit 27 de voturi…