Partidul Social Democrat (PSD) a obtinut cel mai bun scor la alegerile pentru Consiliul Judetean (CJ) Botosani, potrivit rezultatelor finale publicate luni de Autoritatea Electorala Permanenta, potrivit Agerpres.

- Viitorul Consiliu Judetean Braila va fi format din reprezentanti ai PSD (47,97%), PNL (26,52%) si PMP (7,15%), potrivit rezultatelor finale anuntate vineri de Biroul Electoral Judetean.Astfel, potrivit datelor BEJ, Partidul Social Democrat a obtinut 52.684 voturi (47,97%) si va intra in Consiliul…

- PSD și USR vor domina Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) in timp ce PNL trebuie sa se mulțumeasca doar cui locul 3. Potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS – Avangarde, Partidul Social Democrat a obtinut 33,7% din voturi la alegerile locale pentru Consiliul General al Municipiului…

- Astfel, ordinea stabilita este: 1. Partidul Pro Romania 2. Partidul National Liberal (PNL) 3. Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) 4. Partidul Social Democrat (PSD) 5. Partidul Miscarea Populara (PMP) 6. Partidul Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) 7. &…

- Autoritatea Electorala Permanenta a anuntat luni ca, in prima parte a lunii august, partidelor politice au primit subventii in valoare totala de 6.044.078 de lei. Formațiunile politice care au beneficiat de aceasta subvenție sunt PSD, PNL, USR, ALDE, PMP, Pro Romania si Partidul Forta Nationala.Partidul…

