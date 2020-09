Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mureșan, propunerea Partidului Oamenilor Liberi (POL) la funcția de primar al Municipiului Targu Mureș, vorbește, in cadul unui interviu, despre motivele candidaturii și prioritațile sale, in cazul in care va ajunge sa conduca Primaria. Domnule Mureșan, de ce credeți ca sunteți cel mai potrivit…

- Deputatul Alexandru Teaca va candida pe lista Partidului Miscarea Populara (PMP) pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean Covasna, potrivit Agerpres.Alexandru Teaca s-a nascut in martie 1957, este colonel in rezerva si a fost seful Politiei orasului Intorsura Buzaului, iar in toamna…

- Alianța PSD 0ProRomania a inregistrat la Biroul Electoral de Circumscripție Campina, duminica la pranz, candidaturile pentru funcția de primar și pentru Consiliul Local Campina. La acest moment a fost prezent și Bogdan Toader, președintele PSD Prahova și candidatul alianței la funcția de președinte…

- Sambata dupa-amiaza, in prezența președintelui Organizației Județene, deputatul Catalina Bozianu, reprezentanții Partidului Mișcarea Populara (PMP) au depus la Biroul Electoral de Circumscripție Campina dosarele candidaților pentru funcția de primar al municipiului Campina, precum și pentru Consiliul…

- Ziarul Unirea RECORD de decese in ultimele 24 de ore: 33 de pacienți cu COVID-19 au murit in Romania. Cel mai tanar a fost inregistrat la categoria de varsta 20-29 ani 2239 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat pana astazi in Romania. In ultimul interval a fost inregistrat un nou…

- Un accident rutier produs vineri dupa-amiaza pe DN22, in localitatea Ramnicelu, s-a soldat cu ranirea unui copil in varsta de un an și a mamei acestuia, in varsta de 35 de ani. In timp ce conducea o autoutilitara pe un drum adiacent catre intersecția cu DN22, la patrunderea pe drumul național, un șofer…

- Sarandos, in varsta de 55 de ani, care s-a alaturat companiei in 2000, va contiua sa ocupe functia de Chief Content Officer (CCO) si a fost ales sa faca parte si din comitetul director al Netflix. „Ted a fost partenerul meu timp de decenii”, a spus Hastings in anuntul numirii lui. „Aceasta schimbare…

- Pe 7 iulie 1985, Boris Becker il invingea in finala prestigioasei competitii londoneze pe Kevin Curren, scor 6 3, 6 7, 7 6, 6 4. Fostul mare tenisman german Boris Becker acum in varsta de 52 de ani devenea, acum 35 de ani, cel mai tanar jucator care castiga turneul de Mare Slem de la Wimbledon.Becker…