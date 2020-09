Biroul Electoral Judetean Bihor a finalizat, marti seara, centralizarea rezultatelor alegerilor locale din 27 septembrie in cele 655 de sectii din judet, incheind astfel procesul electoral. Din tabele centralizatoare ale BEJ, rezulta ca presedintele CJ Bihor va fi Ilie Bolojan, liberalii avand cele mai multe mandate, atat in CJ, cat si in CL Oradea, dar si la primariile castigate in judet, respectiv 47 din 101. La CJ, din totalul de 34 (35 cu presedintele CJ), PNL va avea 22 de consilieri judeteni, iar UDMR si PSD cate 6 mandate. La CL Oradea, din totalul de 27, PNL va avea 20 de mandate, UDMR,…