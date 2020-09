Stiri pe aceeasi tema

- Birourile electorale de circumscriptie constata astazi ramanerea definitiva a candidaturilor pentru alegerile locale din 27 septembrie. Vineri, 28 august, incepe oficial campania electorala, care se va termina pe 26 septembrie. Cine sunt candidatii la principalele primarii din judetul Timis. Potrivit…

- Președintele interimar al PMP Mehedinți, secretarul de stat in Ministerul Muncii – Nicolae Ivașchescu, a declarat, imediat dupa lansarea candidaților pentru alegerile locale din Mehedinți, ca Mișcarea Populara s-a intarit foarte mult in ultimele 6 luni și va face o figura frumoasa la alegerile din 27…

- Buletinele de vot si stampila se vor ridica de catre votant, nu le mai da comisia. Astfel se va respcta distantarea fizica impusa pe timpul epidemiei de coronavirus. Stampilele vor fi dezinfectate dupa fiecare votant. Membrii comisiilor vor fi obligati sa poarte masti si manusi pe toata durata zilei.…

- • Și locțiitorul președintelui Biroului Electoral Județean și-a dat demisia a doua zi dupa desemnarea prin tragere la sorți de catre președintele Tribunalului Mai mulți președinți de secții de votare din județ, dar și locțiitori desemnați vineri, prin tragere la sorți de președintele Tribunalului Buzau…

- PSD Salaj a transmis, joi, cotidianului Magazin Salajean, lista candidaților la alegerile locale ce vor avea loc in aceasta toamna, in 27 septembrie, in cazul in care situația pandemica din Romania nu va schimba data scrutinului. Pentru corecta informare a cetațenilor, publicam aceasta lista, cu mențiunea…

- Alegerile locale prin care se va stabili cine conduce municipiul Lugoj pentru urmatorii patru ani vor avea loc duminica, 27 septembrie 2020. Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca perioada electorala aferenta alegerilor locale din acest an va incepe cel mai tarziu la data de 29 iulie 2020,…

- Candidaturile pentru alegerile locale pot fi depuse pâna în 18 august, iar campania electorala începe în 28 august, a anunțat Autoritataea Electorala Permanenta, dupa ce Senatul a adoptat, marți, proiectul de lege inițiat de UDMR care stabilește ca alegerile locale sa se desfașoare…