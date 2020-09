Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele numaratorii paralele efectuata de PNL a voturilor pentru presedintele Consiliului Judetean arata, dupa centralizarea voturilor în 140 din cele 145 de sectii de votare din municipiul Oradea, ca Ilie Bolojan a obtinut 74,34% din sufragiile exprimate în acestea, potrivit Agerpres.…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, si presedintele Consiliului Judetean, Alin Tise, isi pastreaza functiile, conform numaratorii PNL Cluj. Dupa numararea a voturilor din 228 de sectii de votare din judet din totalul de 665, Alin Tise a obtinut, conform numaratorii PNL, 49,40% din voturi. El…

- Candidatul PNL Ilie Bolojan are 69,35% din voturile pentru presedintia Consiliului Judetean Bihor, iar PNL - 64,37% din voturile pentru consilierii judeteni, arata rezultatele partiale ale alegerilor locale publicate de Biroul Electoral Central. Procentele reflecta voturile dupa numararea a 12% din…

- Primarul municipiului Oradea, Ilie Bolojan si candidat PNL la functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor, a afirmat ca noul primar al municipiului resedinta de judet este Florin Birta, actualul viceprimar si liderul organizatiei PNL Oradea. "Este cert ca domnul Florin Birta a castigat…

- Cetațenii județului Bihor iși aleg astazi primarii, consilierii locali, președintele de consiliu județean și consilierii județeni in cadrul alegerilor locale din acest an. Unele amanate cu trei luni din cauza pandemiei La Primaria Oradea, Ilie Bolojan iși lasa un succesor, in timp ce pesediștii mizeaza…

- Liberalul Ilie Bolojan, aflat la finalul celui de-al treilea mandat de primar la Oradea, si-a depus luni candidatura pentru functia de presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Bihor."Vreau sa le multumesc tuturor celor care au strâns peste 30.000 de semnaturi pentru a ma sustine în…

- Cu o luna și jumatate pana la expirarea mandatului, vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Mang, anunța demararea lucrarilor pentru realizarea Campusului școlar pentru invațamantul special din Oradea.

- Presedintele polonez in exercitiu Andrzej Duda a obtinut al doilea mandat, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale - cu 51,2% din voturilor exprimate -, dupa numararea aproape tuturor buletinelor de vot, o victorie cu un scor strans, care ar urma sa permita Partidului Ordine si Justitie (PiS,…