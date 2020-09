Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central a stabilit, vineri, procedura care va fi urmata la alegerile locale in cazul in care Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal va semnala ca o persoana a mai votat o data in aceeasi zi. Potrivit hotararii adoptate de…

- Guvernul Romaniei a stabilit in ședința din 3 septembrie ca data alegerilor parlamentare sa fie 6 decembrie, iar Inalta Curte de Casație și Justiție i-a desemnat astazi, prin tragere la sorti, pe judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central.UPDATE Ora 17:20 In urma tragerii la sorți,…

- Votul politic de la locale e un bun barometru pentru parlamentare. Votul pentru primari nu poate fi luat in calcul la modul absolut. Am spus-o de ce. Sint multe situatii in care optiunea pentru o persoana intrece optiunea pentru un partid. Una dintre conditiile acestei situatii e data de o prezenta…

- Alegatorul voteaza, la alegerile locale, numai la sectia unde este inscris in lista electorala permanenta ori la cea unde este arondata adresa la care isi are domiciliul sau resedinta, dupa caz, iar cel care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, ca Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primaria Timisoarei, reprezinta optiunea pe care timisorenii o au acum de a realiza un oras modern si european, nu peste patru sau opt ani. Liderul USR a participat la lansarea echipei candidatilor…

- "V-am spus ca daca se va da vot pe motiune, vom avea 250 de voturi. S-a votat vreo motiune? PSD nu are 233 de voturi. Am incercat sa cream o majoritate. Nu s-a facut cvorumul. Nu s-a votat motiunea", a spus Marcel Ciolacu. Presedintele PSD nu a raspuns daca va fi depusa o noua motiune de…

- La Serviciul Public Comunitar de Evidența a Persoanelor este cel la care trebuie sa te prezinți in cazul in care trebuie sa te prezinți daca ai buletinul expirat, pentru a nu primi amenda. Ce amenda riscați daca aveți buletinul expirat – acte oficiale 2020 Ce care implinesc 14 ani, trebuie sa se prezinte…

- Circa 76% dintre rusi au votat pana in prezent in favoarea reformelor constitutionale care i-ar putea permite presedintelui rus Vladimir Putin sa ramana la putere pana in 2036, conform sondajelor realizate la iesirea de la urne de Institutul de sondare a opiniei publice din Rusia (VTIOM, de stat), in…