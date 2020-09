Stiri pe aceeasi tema

- Pana la ora 15.00 au votat la alegerile locale, duminica, la nivel național, un numar total de 5.010.356 de alegatori, prezența la urne fiind de 27,38%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). La precedentele alegeri locale, din iunie 2016, pana la ora 15.00 votasera mai…

- A trecut jumatate din timpul de vot alocat alegerilor locale.Pana la ora 14.00 au votat, la nivel național, un numar total de 4.338.179 de alegatori, prezența la urne fiind de 23,71%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). La precedentele alegeri locale, din iunie…

- Pana la ora 13.00 au votat la alegerile locale din septembrie 2020, la nivel național, un numar total de 3.631.578 de alegatori, prezența la urne fiind de 19,84%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). La precedentele alegeri locale, din iunie 2016, pana la ora 13.00 votasera…

- Pana la ora 12.00 au votat la alegerile locale din septembrie 2020, la nivel național, un numar total de 2.870.898 de alegatori, prezența la urne fiind de 15,69%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). La precedentele alegeri locale, din iunie 2016, pana la ora 12.00 votasera…

- La ora 11.00 prezența la nivel național a fost de 11,53% (in 2016 prezența era de 12,04), iar prezența la urne in București este de 8.95% (in 2016 prezența era de 7,29 la aceasta ora). Județele fruntașe la urne sunt – Teleorman 16,94%, Olt, Giurgiu, Mehedinți, Calarași, Dambovița, Valcea Ilfov, Gorj,…

- Pana la ora 11.00 au votat la alegerile locale din septembrie 2020, la nivel național, un numar total de 2.110.334 de alegatori, prezența la urne fiind de 11,53%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). La precedentele alegeri locale, din iunie 2016, pana la ora 11.00 votasera…

- UPDATE – ora 10,00 – Prezenta la vot pe tara la alegerile locale a fost, duminica, pana la ora 10,00, de 7,64 %, potrivit datelor anuntate de Biroul Electoral Central (BEC). In mediul urban, prezenta la urne a fost de 3,59% si in rural de 4,05%. Potrivit BEC, in Bucuresti au votat 6,06 % dintre alegatori.…

- Pana la ora 10.00 au votat la alegerile locale din 2020, la nivel național, un numar de alegatori, prezența la urne fiind de 7,64%, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. La precedentele alegeri locale, din 2016, pana la ora 10.00 votasera 7,93% dintre alegatori. Cele mai…