Alegatorul care, pana cel tarziu in data de 4 septembrie 2020, si-a stabilit resedinta la o alta adresa decat cea de domiciliu si a solicitat inscrierea in registrul electoral cu adresa de resedinta voteaza numai la sectia de votare unde este arondata strada la care isi are resedinta mentionata in actul de identitate, urmand a fi inscris in lista electorala suplimentara, daca nu a solicitat inscrierea in listele electorale permanente cu adresa de resedinta si se prezinta la vot la sectia de votare la care este arondata adresa de resedinta, a decis joi Biroul Electoral Central.



