- Candidatul independent Nicușor Dan, susținut de PNL și USR PLUS, a obținut 42,75% din voturi pentru funcția de primar general al Capitalei. Gabriela Firea a obținut 38% din voturi, potrivit datelor parțiale...

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,75% din voturi pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil Gabriela Firea, candidatul PSD - 38%, potrivit datelor partiale ale BEC centralizate pana la ora 11,00 dupa numararea a aproximativ 94,4% dintre…

- Candidatul PNL- USR PLUS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, în timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul în functie Gabriela Firea are un scor de 37,4%, indica datele provizorii dupa numararea a peste 90% din voturi, potrivit News.ro.Pâna…

- Candidatul PNL- USR PLUIS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, indica datele partiale dupa numararea a peste 90% din voturi.Pana la aceasta ora au…

- Candidatul PNL-USR PLUS Nicusor Dan a castigat detasat alegerile pentru Primaria Capitalei, o batalie simbolica si care se anunta mult mai stransa cu o zi inainte de vot. El a obtinut 47,8- din voturi, conform rezultatelor exit-poll-ului CURS - Avangarde, dupa prelucrarea datelor centralizate pana la…

- Surprize la Primaria Generala a Capitalei? Bookmakerii au stabilit ca Nicusor Dan, candidatul comun al aliantei PNL-USR-PLUS, are prima sansa la castigarea Primariei Generale a municipiului Bucuresti. Nicusor Dan are o cota de 1.70 la victorie, in spatele sau aflandu-se actualul primar general al capitalei,…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, propune o dezbatere cu principalii contracandidati, Gabriela Firea si Nicusor Dan, care sa fie gazduita de sala de consiliu a municipalitatii. "Eu va propun public o dezbatere in doi, iar daca Nicusor Dan vrea sa vina este cu atat mai bine pentru…

- Aparut ca o revelatie, facand inconjurul tarii in cateva minute, sondajul care schimba „paradigma” alegerilor locale este pe cat de asteptat pe atat de irelevant. De ce? Pentru ca pune in balanta doar doi competitori. Nicusor Dan si Gabriela Firea par doi candidati care s-au calificat in turul doi,…