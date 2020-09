Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor partiale centralizate de BEC, pana astazi (marți) la ora 9.00, candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6 se mentin cu cele mai multe voturi. Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6 – Clotilde Armand, Radu Mihaiu si…

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,76% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, anunța Biroul Electoral Central. Sunt date partiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate pana la ora 20.

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,76% dintre voturi pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil, Gabriela Firea, candidatul PSD - 37,98%, potrivit datelor partiale ale Biroului Electoral Central (BEC) centralizate pana la ora 20,00,…

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si USR PLUS, a obtinut 42,75% din voturi pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil Gabriela Firea, candidatul PSD - 38%, potrivit datelor partiale ale BEC centralizate pana la ora 11,00 dupa numararea a aproximativ 94,4% dintre…

- Candidatul PNL- USR PLUIS la Primaria Capitalei a obtinut 41,82% din voturi la alegerile locale de duminica, in timp ce contracandidata sa de la PSD, primarul in functie Gabriela Firea, are un scor de 37,4%, indica datele partiale dupa numararea a peste 90% din voturi.Pana la aceasta ora au…

- Candidatul independent Nicusor Dan, sustinut de PNL si Alianta USR PLUS, a obtinut, duminica, 47,2% din voturile bucurestenilor pentru functia de primar general al Capitalei, iar actualul edil Gabriela Firea, candidatul PSD, a fost creditata cu 39%, potrivit rezultatelor exit-poll-ului realizat de CURS…

- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, marti, intr-o conferinta de presa, ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "este parte din mafia imobiliara". "Am venit sa discutam despre mafia imobiliara. Mai avem o oportunitate sa discutam despre mafia…