- Candidatul sustinut de PNL si USR PLUS la Primaria Sector 1, Clotilde Armand, se mentine pe primul loc la alegerile locale cu 41,02% din voturi, la diferenta mica de candidatul PSD, Daniel Tudorache, care are 39,79%, potrivit datelor partiale centralizate de BEC, pana marti la ora 12,00, dupa numararea…

- Candidatii sustinuti de PNL si USR PLUS la Primariile Sectoarelor 1, 2 si 6 - Clotilde Armand, Radu Mihaiu si Ciprian Ciucu - se mentin cu cele mai multe voturi la alegerile de duminica, iar la Sectoarele 3, 4 si 5 se afla pe primul loc Robert Negoita (Pro Bucuresti 2020), Daniel Baluta (PSD) si, respectiv,…

- Copresedintele USR PLUS Bucuresti Claudiu Nasui a anuntat, luni, ca, potrivit numaratorii paralele, Clotilde Armand ar fi obtinut 1.000 de voturi in plus fata de primarul Sectorului 1, Daniel Tudorache. "Legat de zvonul lansat de candidatul PSD la Primaria Sectorului 1 ca ar fi castigat, din numaratoarea…

