- Votul la alegerile locale va fi valabil si in cazul in care stampila aplicata pe buletinul de vot a depasit limitele patrulaterului, dar optiunea alegatorului este evidenta, dar si daca stampila este in interiorul patrulaterului, iar alte stampile in afara, a decis, vineri, Biroul Electoral Central.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune ca, in campania electorala pentru alegerile locale, sa fie permise demonstratiile in limita a 100 de persoane in spatii deschise, respectand regulile sanitare, si, totodata, ca alegatorii sa isi introduca singuri cartea de identitate in sistemul…

- Uniunea Salvati Romania considera ca in sistemul de educatie "domneste haosul" si ca este cazul ca "responsabilii pentru aceasta situatie sa isi asume vina si, daca exista onoare, sa isi prezinte demisia". "Scenariul dupa care functioneaza scolile se schimba de la o zi la alta, iar triajul epidemiologic…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) transmite ca vineri va avea loc, la sediul institutiei, in sedinta publica, tragerea la sorti a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara cu ocazia alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data…

- Astazi debuteaza campania electorala pentru alegerile locale din 27 septembrie Biroul electoral de circumscriptie nr. 1 Constanta a finalizat tragerea la sorti a ordinii pe buletinul de vot a candidatilor pentru functia de primar al municipiului Constanta, pentru Consiliul Local Municipal, pentru alegerea…

- Premierul Ludovic Orban a prezentat in Parlament, actiunile pentru organizarea si desfasurarea alegerilor locale din anul 2020 In cazul evenimentelor electorale cu prezenta fizica se limiteaza numarul maxim de participanti la 50 in aer liber si 20 in cazul evenimentelor in spatiu inchis Durata evenimentului…