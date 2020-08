Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, candidatul Dreptei, și-a depus candidatura pentru Primaria Capitalei, acesta afirmand ca vrea ca Bucureștiul sa iși schimbe fața in timpul mandatului sau. L-au insoțit președintele USR, Dan Barna, și președintele PNL, Ludovic Orban. Dan a ținut o scurta conferința de presa in care a atacat-o…

- Dan Barna a anuntat pe Facebook ca formatiunea pe care o conduce, USR, a adoptat la Congres fuziunea cu PLUS. Presedintele USR precizat ca incepe perioada generatiilor liderilor din USR si PLUS, dupa ce 30 de ani politica a fost facuta de vechile partide.

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, sambata, ca in cadrul Congresului formatiunii a fost aprobata fuziunea cu PLUS. Noul partid se va numi USR PLUS și va avea doi copreședinți: Dan Barna și Dacian Cioloș, noteaza Agerpres."Congresul USR a aprobat fuziunea cu PLUS. Am fost impreuna de la inceput,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a explicat, vineri, momentul de cearta din interiorul partidului, cu Ana Ciceala, candidata la Sectorul 3. El da de inteles ca aceasta candidatura nu este una sigura, partidul facand "sacrificii" pentru a ajunge la o intelegere cu liberalii. Joi, presa a relatat ca Dan Barna…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, vineri, ca USR - PLUS nu exclude aliante electorale in perspectiva alegerilor locale, dar nu cu PSD sau alte partide numite "sateliti" ai social-democratilor. "Pot exista aliante sau sustinerea unor candidati ai altor partide, dar tocmai de aceea suntem in…

- USR-PLUS și-a anunțat canidații cu primariile de sector, dar negocierile cu PNL continua pentru candidați comuni la alegerile locale din aceasta toamna. Dan Barna, președintele USR, spune ca discuțiile sunt deschise și ca cei 6 candidați propuși nu trebuie sa fie neaparat primari, ci ar putea ocupa…