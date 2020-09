Stiri pe aceeasi tema

- Patru partide vor fi reprezentate și in Consiliul Local Pitești. Este vorba despre PSD (32,36%), PNL (26,49%), USR PLUS (21,81%) și PMP (6,79%). Pentru funcția de primar, batalia a fost caștigata de social-democratul Cristian Gentea (34,85%), urmat de Sorin Apostoliceanu de la PNL (26,04%) și de deputatul…

- Cristian Gentea, liderul PSD Pitești, a devenit primar al municipiului dupa o confruntare electorala in care principalii adversari i-au fost Sorin Apostoliceanu (PSD|) și Ionuț Moșteanu (USR). Gentea iși propune sa transforme cat mai rapid in realitate proiectele pe care le-a prezentat in campania electorala.…

- Gheorghita Botarca (PSD) a castigat al optulea mandat de primar al orasului Topoloveni, in urma alegerilor din 27 septembrie. Gheorghita Botarca a castigat prin vot primul mandat la alegerile locale din 1992, dar el conduce Primaria Topoloveni inca din decembrie 1989.Potrivit datelor provizorii…

- Pentru alegerile locale din 27 septembrie, casa de pariuri Fortuna ii acorda șanse mai mari de caștig lui Cristian Gentea, candidatul PSD la Primaria Pitești. Urmatorii favoriți sunt Sorin Apostoliceanu, candidatul PNL și Ionuț Moșteanu, candidatul USR. Gentea e favorit, cu cota cea mai mica de caștig…

- Marcel Ciolacu, președintele PSD, a fost astazi la Pitești unde, alaturi de candidații PSD Argeș la funcția de președinte al Consiliului Județean, Ion Minzina, și cea de primar al municipiului Pitești, Cristian Gentea, a fost in mai multe zone din municipiu și, ulterior, a participat la o intrunire…

- Catorva primari, foști și actuali, care au avut probleme cu Agenția Naționala de Integritate li s-au contestat candidaturile inregistrate pentru alegerile din 27 septembrie, așa cum s-a intamplat in cazurile lui Cristian Hristu-Dica, de la Vladești, Ion Baicea, de la Costești, Cornel Ionica, de la Pitești,…

- Pe fondul acuzelor reciproce prin intermediul unui comunicat de presa, președintele PSD Pitești ii da replica lui Sorin Apostoliceanu: “Dupa ce am semnat un contract de finanțare de 20 milioane euro, am cateva minute sa ii raspund și lui Sorin Apostoliceanu. Observ ca dl. Apostoliceanu nu s-a schimbat…

- Raspuns pentru Sorin Apostoliceanu, in pauza dintre lucruri cu adevarat importante! Cristian Gentea, președinte PSD Pitești, anunța semnarea unui contract de 20 milioane euro pentru reactorul ALFRED. In acelasi timp, liderul PSD Pitești ii raspunde și lui Sorin Apostoliceanu, viceprimar la Pitești care…