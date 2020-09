AlegeriLocale2020/AEP: Vineri are loc tragerea la sorţi a numelor…

Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) transmite ca vineri va avea loc, la sediul institutiei, in sedinta publica, tragerea la sorti a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale sectiilor de votare din tara cu ocazia alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie.



AEP aminteste ca incepand cu alegerile administratiei publice locale din anul 2016 a devenit functional Sistemul Informatic de Monitorizare a Prezentei la Vot si de Prevenire a Votului Ilegal (SIMPV). In acest sens, in toate sectiile de votare exista cel putin un operator…