AlegeriLocale2020/AEP - apel către cetăţeni pentru implicare în procesul electoral Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, lanseaza un apel catre cetatenii romani interesati sa se implice in alegerile locale din data de 27 septembrie, recomandandu-le sa se alature echipei AEP in calitate de presedinti ai birourilor electorale ale sectiilor de votare sau loctiitori ai acestora, precum si ca operatori de calculator. "Odata intrati in Corpul expertilor electorali si in baza de date a operatorilor de calculator, cetatenii au sansa de a participa la tragerile la sorti pentru toate alegerile, avand astfel posibilitatea de a contribui… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Electorala Permanenta AEP informeaza ca, pentru alegerile parlamentare din acest an, pana la data de 19 august 2020, ora 15:00, a fost depasita borna de 2.500 de inregistrari ale alegatorilor romani din afara tariipe portalul www.votstrainatate.ro , dintre care 2101 au optat pentru votul…

- Corina Martin, candidatul PER la Primaria Constanta si a dat intalnire cu cetatenii in Piata Ovidiu si Faleza Constanta Weekendul si l a sarbatorit, astfel, alaturi de oameni si problemele lorDupa lansarea Platformei Program de vineri, Corina Martin, candidatul Partidului Ecologist Roman la Primaria…

- Organizația Județeana Suceava a PSD și-a lansat spre victorie candidații pentru alegerile locale din acest an intr-un eveniment organizat pe platoul Cetațenii de Scaun a lui Ștefan cel Mare. Evenimentul s-a desfașurat cu respectarea restricțiilor impuse in perioada pandemiei de coronavirus. ...

- SputnikAlegeri prezidențiale in Belarus: Secțiile de votare și-au deschis ușile - VideoIn ziua principala de de vot, 9 august, secțiile vor funcționa intre orele 8.00 și 20.00. In total, in cadrul acestei campanii electorale au fost constituite 5767 de secții de votare, dintre care 44 in strainatate,…

- Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca, sambata, a fost constituit Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerea autoritaților administrației publice locale din 27 septembrie, noteaza Agerpres.Conform comunicatului, Biroul Electoral Central (BEC) va fi format din președintele Autoritații Electorale…

- Președintele Autoritații Electorale Permanente, Florin Mitulețu-Buica, a anunțat ca la alegerile locale din 27 septembrie vor fi puse la dispoziția cetațenilor in secțiile de votare maști și dezinfectant. Intr-un interviu la DIGI 24, el a precizat ca organizarea alegerilor costa aproape un miliard de…

- Cetațenii moldoveni care sunt peste hotare pot propune unde sa fie deschise secțiile de votare pentru alegerile prezidențiale din acest an. CEC vine cu un APEL catre asociațiile diasporale moldovenești sa inainteze propuneri in acest sens pana la 14 iulie curent. Demersul urmeaza sa fie expediat catre…

- Intr-o conferinta de presa sustinuta sambata la Suceava, premierul Ludovic Orban a declarat ca in condițiile actuale de raspandire a COVID-19 se vor organiza alegerile locale pe data de 27 septembrie. Premierul a mai spus ca, in acest sens, Guvernul va adopta saptamana viitoare un proiect de lege prin…