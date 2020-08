AlegeriLocale2020/ A inceput campania electorala; masuri speciale - in pandemie

AlegeriLocale2020/A început campania electorală; măsuri speciale – în pandemie Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri, urmand sa se incheie pe 26 septembrie, la ora 7,00. Candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene vor incerca, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii sa le acorde increderea la urne, pe 27 septembrie. Pentru prima data, campania electorala va fi una atipica si se va desfasura dupa anumite reguli de protectie sanitara, in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, organizatorii evenimentelor electorale au obligatia de a lua mai multe masuri:… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile locale a inceput vineri, urmand sa se incheie pe 26 septembrie, la ora 7,00. Candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene vor incerca, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii…

- Astazi debuteaza campania electorala pentru alegerile locale din 27 septembrie Biroul electoral de circumscriptie nr. 1 Constanta a finalizat tragerea la sorti a ordinii pe buletinul de vot a candidatilor pentru functia de primar al municipiului Constanta, pentru Consiliul Local Municipal, pentru alegerea…

- Campania electorala incepe, oficial, maine! Toate afișele electorale trebuie date jos pana la miezul noptii. Potrivit legii, campania electorala incepe, oficial, la noapte! Deci, mai sunt doar cateva ore pana la start. Suprinzator insa, pana miezul noptii, toate afisele electorale trebuie inlaturate…

- Campania electorala pentru alegerile locale incepe vineri, candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene incercand, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii sa le acorde increderea la urne, pe 27 septembrie.…

- Guvernul pregatește regulile de desfașurare a campaniei electorale pentru alegerile locale din 27 septembrie. La toate intalnirile cu alegatorii, in spații inchise dar și in exterior, de exemplu in parc sau pe strada, candidații vor fi obligați sa poarte masca de protecție care sa le acopere gura…

- Iohannis: Teatrele si cinematografele se vor putea deschide, probabil, incepand cu 1 septembrie, in conditii speciale Iohannis, despre campania electorala „E pentru prima oara cand campania se va desfasura in conditii exceptionale. O premiera pe care nu si-a dorit-o nimeni, dar la care trebuie sa ne…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, candidat la Primaria Capitalei, propune modificarea legii electorale in Parlament. "Am inceput strangerea de semnaturi pentru candidatura la Primaria Generala. In ciuda faptului ca oamenii sunt buni, amabili si primitori, frica de infectare cu virus isi pune…

- S-ar parea ca indiferent de evolutia pandemiei, data alegerilor locale este batuta in cuie. Interesul fata de modul in care se va desfasura procesul propriu-zis, in ziua de 27 septembrie, este insa depasit de modul in care se va desfasura campania electorala intinsa pe parcursul a 30 de zile. Partidele,…