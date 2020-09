Stiri pe aceeasi tema

- A fost sesizata Poliția, iar mascații au descins in comuna vranceana dupa ce a fost raportata o tentativa de frauda electorala - toate ștampilele au fost descoperite pline de tuș. Ștampilele au fost trimise de la Biroul Electoral de Circumscripție Maicanești. Este vorba de președintele Biroului Electoral…

- Presedintele si loctiitorul unei sectii de votare din Maicanesti au demisionat, sambata seara, dupa ce s-a constatat ca stampilele care urmau sa fie folosite in procesul electoral prezentau urme de tus, au informat reprezentantii Biroului Electoral Judetean (BEJ) Vrancea, informeaza Agerpres."In…

- Pentru alegerile locale 2020, din 27 septembrie, care se vor desfașura in condiții speciale in contextul pandemiei de coronavirus, vor fi amenajate 18.794 de secții de votare in toata țara. Cele mai multe in București (1.275), Iași (759), Cluj (665), Bihor (655), Bacau (637), Prahova (624) și Timiș…

- Prefectura Constanta anunta ca la nivelul judetului Constanta au fost realizate pregatiri complexe pentru organizarea scrutinului de pe data de 27 septembrie. Astfel, in judetul Constanta sunt 558 de sectii de votare, dintre care 211 doar in municipiul Constanta. Fata de ultimele alegeri organizate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca scolile nu vor fi inchise, ci se va trece la invatamantul online timp de cateva zile acolo unde sunt sectii de votare si a acuzat PSD ca se ocupa de "raspandirea unor minciuni in public". "Nu, acest scenariu nu este posibil.…

- 557 de sectii de votare vor fi amenajate in judetul Constanta la alegerile din 27 septembrie 210 sectii de votare se vor afla in municipiul Constanta In judetul Constanta sunt 624.606 persoane cu drept de vot pe listele permanente Pentru judetul Constanta necesarul de buletine de vot este de 686.997Alegerile…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) anunta ca a centralizat evaluarile transmise de catre reprezentantii primariilor pentru 15.794 de sectii de votare, in vederea identificarii de catre autoritatile sanitare responsabile a masurilor de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV2, cu ocazia alegerilor…

- Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, si-a depus, marti seara, candidatura pentru un nou mandat in fruntea Consiliului Judetean (CJ) Vrancea. Marian Oprisan a trecut si pe la sediul Primariei Focsani, unde, in cursul serii, au fost depuse candidaturile pentru functia de primar al municipiului Focsani…