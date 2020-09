Stiri pe aceeasi tema

- In acest caz, hotararea prin care a fost respinsa solicitarea PSD de renumarare a voturilor a fost luata cu 12 voturi "impotriva" renumararii și 5 voturi "pentru", noteaza G4Media. Reprezentantii in BEC ai PSD, PMP, ALDE și PRO Romania s-au pronuntat in favoarea renumararii voturilor.…

- Biroul Electoral Central a respins, in sedinta de miercuri, solicitarile PSD de a fi renumarate voturile la Sectorul 1 din Bucuresti, au declarat surse ale institutiei pentru News.ro. In schimb, pentru Sectorul 5 va fi efectuata o renumarare la cateva sectii, au adaugat sursele citate.

- Biroul Electoral Central ia din nou in discutie, miercuri, sesizarea formulata de PSD Sector 1 Bucuresti privind renumararea voturilor la alegerile locale in acest sector. Aceasta sesizare s-a aflat si marti pe ordinea de zi a sedintei BEC, dar a fost amanata pentru miercuri. Pe ordinea de zi a sedintei…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins miercuri, cu majoritate de voturi, solicitarile PSD de renumarare a voturilor din Sectorul 1 al Capitalei. "Contestatia domnului Tudorache a fost respinsa in BEC. Victoria Clotilde Armand este finala. Voturile de la Sectorul 5 vor fi renumarate”,…

- Atmosfera tensionata la Biroul Electoral al Sectorului 1, unde protesteaza cateva zeci de oameni. Ei cer renumararea voturilor, ceea ce solicita și primarul in funcție, Dan Tudorache. Asta dupa ce azi-noapte Clotilde Armand și-a proclamat victoria in alegerile pentru primaria Sectorului 1 din București.…

- Lderii USR și PLUS s-au dus la sediul Biroului Electoral Sector 1 sa ceara numararea voturilor de pe anumite procese verbale. Dan Barna a fost și el prezent și a cerut renumararea in aceasta seara, deși nu exista personal care sa o faca. ”Acum suntem la egalitate. E o diferența de cateva voturi. El…

- Un scandal imens umbrește rezultatul alegerilor locale din București. Dupa ce Clotilde Armand a chemat poliția la Primaria Sectrorului 1, pentru o presupusa tentativa de fraudare a alegerilor de catre reprezentanții PSD, PNL și USR-PLUS au venit și cu acuzații de furt de voturi. Cele doua formațiuni…