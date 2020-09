Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila, considera ca nu este momentul potrivit pentru a discuta despre eșecul moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Orban, depusa de PSD, care nu a mai fost supusa la vot din lipsa de cvorum in Parlament. Aceasta a precizat ca partidul din care face parte trebuie…

- Fostul premier si lider PSD Viorica Dancila isi exprima sustinerea pentru Gabriela Firea in cursa pentru Primaria Capitalei, afirmand ca PSD va fi din nou victorios in Bucuresti, iar Nicusor Dan, pe care il numeste ”acest independent de dreapta”, va pierde alegerile in Bucuresti, anunța news.ro.”O…

- Candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca PSD a inregistrat ”un esec major in Parlament, in plina campanie pentru alegerile locale”. ”Aceasta motiune n-a avut nicio legatura cu problemele Romaniei, ci doar cu dorinta de putere a PSD”, afirma Nicusor Dan care…

- Primarul Capitalei a convocat un comandament cu participarea primarilor de sector pentru a pune la punct toate detaliile privind inceperea noului an școlar. „La cel mai mic simptom de raceala sa aflam repede rezultatul. Noi speram sa fie cat mai puține situații. Vine sezonul rece și vor fi…

- Candidatii PSD din Bucuresti in alegerile locale din luna septembrie au fost lansati, duminica seara, la eveniment fiind prezenti presedintele interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu, secretarul general interimar, Paul Stanescu, precum si edilul general in functie, Gabriela Firea, care candideaza…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a organizat, miercuri, o actiune de precampanie, alaturi de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, in noua Piata Progresului, reamenajata. Social-democratii se pregatesc de campania pentru alegerile locale, care ar urma sa inceapa in luna august, daca data alegerilor pentru…

- Partidul Social Democrat a interpretat datele testarii efectuate de primarul Capitalei, Gabriela Firea, in Capitala si transmite, intr-un mesaj pe Facebook, ca mai putin de 0,1% din populatie a fost expusa coronavirusului. "Sub 0,1% din populație a fost expusa infectarii cu COVID-19. Asta e realitatea…