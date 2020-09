Vineri este ultimul termen pana la care cetatenii cu drept de vot care si-au stabilit resedinta in circumscriptia electorala in care au loc alegeri pot solicita primarului, pe baza actului de identitate, inscrierea in Registrul electoral cu adresa de resedinta pentru scrutinul respectiv.



