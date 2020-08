AlegeriLocale2020/Vineri incepe campania electorala; masuri speciale – in pandemie

AlegeriLocale2020/ Vineri începe campania electorală; măsuri speciale - în pandemie Campania electorala pentru alegerile locale incepe vineri, candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene incercand, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii sa le acorde increderea la urne, pe 27 septembrie. Campania electorala se va incheia in ziua de sambata, 26 septembrie, la ora 7,00. Pentru prima data, campania electorala va fi una atipica si se va desfasura dupa anumite reguli de protectie sanitara, in contextul pandemiei de coronavirus. Guvernul si Autoritatea Electorala Permanenta vin cu un set… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala pentru alegerile locale incepe vineri, candidatii intrati in cursa pentru un fotoliu de primar sau de presedinte al CJ, dar si pentru un loc in consiliile locale si judetene incercand, in aceasta perioada, sa convinga alegatorii sa le acorde increderea la urne, pe 27 septembrie.…

- Iohannis: Teatrele si cinematografele se vor putea deschide, probabil, incepand cu 1 septembrie, in conditii speciale Iohannis, despre campania electorala „E pentru prima oara cand campania se va desfasura in conditii exceptionale. O premiera pe care nu si-a dorit-o nimeni, dar la care trebuie sa ne…

- Miercuri, Guvernul se reuneste, de la ora 18.oo, in sedinta pentru a aproba setul de masuri de restrictie propuse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si care ar urma sa se aplice incepand cu data de 1 august. Premierul Ludovic Orban a declarat, dupa o ceremonie dedicata Zilei Imnului, ca…

- Purtatul maștii in aer liber in zonele aglomerate, dar și limitarea programului pentru anumite terase și cluburi sunt doar cateva dintre noile masuri anuntate astazi, 28 iulie, de premierul Ludovic Orban. „Singurele discuții sunt legate de limitarea programului la cluburi și terase, dar numai in anumite…

- S-ar parea ca indiferent de evolutia pandemiei, data alegerilor locale este batuta in cuie. Interesul fata de modul in care se va desfasura procesul propriu-zis, in ziua de 27 septembrie, este insa depasit de modul in care se va desfasura campania electorala intinsa pe parcursul a 30 de zile. Partidele,…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta susține ca are informații ca din anul urmator guvernul PNL va lua masuri drastice, adica taieri de salarii și concedieri in randul bugetarilor. „Aceste discrepanțe de venituri si sociale vor escalada in conflicte. Poate știe domnul Iohannis ceva, ca noi suntem…

- Cel mai mare parc de dinozauri din Sud-Estul Europei, cel de la Rașnov, s-a deschis, iar fluxul de turiști a fost unul redus in prima saptamana, de teama coronavirusului, susține managerul parcului, Adrian Apostu. Intins pe 3 hectare de padure, langa Cetatea Rașnov, cu un traseu impresionant in care…

- Guvernul a aprobat o serie de masuri active destinate angajatilor si angajatorilor in vederea sustinerii acestora pentru reluarea raporturilor de munca, continuand, totodata, acordarea indemnizatiei de somaj tehnic, in domeniile de activitate unde exista restrictii, scrie Agerpres. Astfel, incepand…